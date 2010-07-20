Afganistan'da yabancı güçler 2014'te çekiliyor

T24 - Afganistan’ın geleceği, 70’i aşkın ülkeden temsilcilerin katılımıyla Kabil’de masaya yatırıldı. Yabancı güçlerin çekilmesi ve 2014 ‘ten itibaren güvenliğin Afgan kuvvetlerine devredilmesi hedefi genel kabul gördü.

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, konferansın açılışında yaptığı konuşmada Afgan hükümetinin ülkede güvenlikle ilgili sorumluluğu 2014 yılına kadar tamamen üstlenebileceğini vurguladı.

Hükümeti için daha fazla söz hakkı isteyen Karzai, yabancı birliklerin ülkedeki güvenliği yavaş yavaş Afgan güçlerine devretmesi gerektiğini belirtti, ayrıca Afganistan’a gönderilen yardım paralarının kullanımı konusunda da Afgan hükümetine daha fazla kontrol hakkı verilmesini talep etti. Şu an çok sayıda yardım kuruluşunun koordinasyonsuz bir şekilde çalıştığını kaydeden Afganistan Devlet Başkanı, çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.





Westerwelle’den Karzai hükümetine çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise, Afganistan ile ilgili uluslararası bir konferansın ilk kez Afganistan’da düzenlenmesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“2014 yılında sorumluluk Afganistan’a, Afgan hükümetine devredilecek. Bu, Devlet Başkanı Karzai’nin de kendi koyduğu hedeftir. Uluslararası topluluk Kabil’deki Afganistan Konferansı’nda da bu hedefi birlikte kararlaştırmış ve vurgulamıştır. Konferansta ayrıca iyi yönetim konusu da gündemimizde. Örneğin Afgan hükümetinin yolsuzluklarla, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede somut adımlar atması gibi.”

ABD: Çekilme Temmuz’da başlayabilir

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, ilk Amerikan askerlerinin önümüzdeki yıl Temmuz ayında ülkeyi terk etmesini planladıklarını söyledi. Güvenlikle ilgili sorumluluğun Afgan birliklerine devredilmesinin, sürekli ertelenemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu vurgulayan Clinton, “Temmuz 2011 tarihi konunun ne kadar acil olduğunu ve bizim bu konudaki kararlılığımızı açıkça sergilemektedir” diye konuştu. Amerikan Dışişleri Bakanı aynı zamanda, Afganistan’daki angajmanın Temmuz 2011’de sona ermeyeceğini de vurguladı ve istikrarlı, güvenli ve barış içinde bir Afganistan görevini bırakmaya niyetlerinin olmadığını kaydetti. Clinton şöyle konuştu:

“Afgan güvenlik birimlerini güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ayaklanmaya karşı uzun süre atıl kalınan bölgelerde Afgan ortaklarımızla birlikte atağa geçmiş durumdayız ve kurumlarla ekonomik kalkınmanın hızlandırılması yönünde askeri çabalarımızı eşi görülmemiş bir sivil atakla birleştiriyoruz.”

BM Genel Sekreteri, eylem planı istedi

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ise Karzai’den, ülkedeki güvenliğin iyileştirilmesi gibi konularda somut eylem planı beklediklerini kaydetti. Ban şöyle konuştu:

“Bu benim Afgan halkına mesajımdır. Uluslararası çıkarlarda birleşme yolunda çok uzun süre acı çektiniz. BM ve kişisel olarak ben, sizlere ve çocuklarınıza daha parlak bir gelecek inşa etmek için elimizden geleni yapacağız. Afgan halkı bu konferans için yanımızda. Ama değerlendirmelerini sözlere değil, eylemlere göre yapacaklar. Bu konferansın amacı stratejilerimizi gözden geçirmek ya da düzeltmek değil. Afgan hükümetini desteklemek ve uzun vadeli angajman niyetimizi bir kez daha teyit etmek için buradayız.”

İran, Batılı ülkeleri suçladı

İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ise ülkeye gönderilen asker sayısındaki artışın güvenlik durumunu daha da kötüleştirdiğini belirterek, önümüzdeki haftalarda sayısı 150 bini bulacak olan yabancı askerlerin ‘Afgan halkı için emniyetsizlik, şiddet ve hoşnutsuzluk anlamına geldiğini belirtti. Mutteki, Afganistan’da uyuşturucu üretimindeki artışın sorumlusunun ise ‘Batı’nın kara para aklama sistemi’ olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin Taliban ile barış planı da konferansta destek buldu. Sonuç bildirgesinde “Katılımcılar Afgan hükümetinin barış ve yeniden entegrasyon programını memnuniyetle karşılamakta ve benimsemektedir’ ifadesi yer aldı. Karzai’nin programı ‘şiddeti kınayan, uluslararası terör örgütleriyle bağlantısı bulunmayan, anayasaya saygılı ve barış içinde bir Afganistan’ın inşasına katılmaya istekli olan’ direnişçileri kapsıyor.