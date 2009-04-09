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Afganistan’da üniforma krizi!

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Mercan, Afganistan'da üniforma yüzünden NATO ile diplomatik kriz yaşadıklarını söyledi

09 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı Obama’nın Türkiye ziyaretini değerlendiren TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Murat Mercan bir TV kanalında, “Afganistan’la üniforma yüzünden diplomatik kriz yaşadık” dedi.

Dün akşam bir televizyon programında, Obama ile görüşmelerde Afganistan’a asker gönderme konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna cevap veren Mercan, Afganistan’daki Türk askerlerinin çok sevildiklerini hatta bu yüzden NATO ile diplomatik bir kriz yaşandığını söyledi.

Mercan, bir yıl önce Afganistan’daki NATO askerlerinin güvende olabilmek için Mehmetçik’e ait üniformalar giydiğini ve diğer askerlerin Türk üniforması içindeyken yapacakları hareketlerden sorumlu tutulmak istemeyen TSK’nın da bu konuda bir uyarı yayınladığını anlattı.

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