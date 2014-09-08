Afganistan’da toplu tecavüze 7 idam

Afganistan'da ülke çapında öfke yaratan toplu tecavüz vakasının zanlısı yedi erkeğe ölüm cezası verildi. Zanlılar geçen ay bir düğüne katıldıktan sonra başkent Kabil'e dönen dört kadını kaçırıp, tecavüz etmekten suçlu bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen iki zanlı, soygun yaptıklarını kabul ediyor ancak kadınlara tecavüz etmediklerini savunuyordu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Afgan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de idam cezası verilmesi gerektiğini söyleyenler arasındaydı. Afganistan'da kadına yönelik şiddet sık görülüyor, ancak nadiren bu vaka kadar ilgi toplayabiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü tecavüzü polise ihbar eden Afgan kadınların, zina suçlamasıyla gözaltına alınabildiğini söylüyor.

'Polis üniforması giydiler'

23 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda polis üniformaları giyen zanlıların bir araç konvoyunu durdurduğu, kaçırdıkları kadınlara saldırıp, soydukları belirtildi. Saldırı kurbanlarından biri bir hafta boyunca hastanede yatarken, bir kurbanın da hamile kaldığı kaydedildi. İdam kararlarının okunduğu duruşma iki buçuk saat sürdü. Silahlı soygun suçundan idam cezası alan zanlılara tecavüzden de 15'er yıl hapis cezası verildi.

Saldırı kurbanlarından biri mahkemede verdiği ifadede "Ailelerimizle Paghman'a gittik. Geri dönerken bizi kaçırdılar. Biri başıma silah dayadı, bir diğeri tüm mücevherlerimizi aldı, kalanları da şu an bildiğiniz şeyleri yapmaya başladı" dedi.

Kabil Emniyet Müdürü Zahir Zahir, 3 Eylül 'de gözaltına alınan zanlıların, "gözaltıdan sonraki iki saat içinde suçlarını itiraf ettiklerini söyledi" Ancak bazı insan hakları savunucuları davanın bu kadar çabuk görülmesinden kaygılı olduklarını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Afganistan araştırmacısı Patricia Grossman, "Suçun iğrençliği, hakların askıya alınmasını gerektirmiyor. Hukukun üstünlüğü nerede?" diye konuştu.