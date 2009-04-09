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Dünya

Afganistan'da 'tecavüz yasası'na tepki

Afganistan'da aralarında milletvekili ve bakanların da bulunduğu 100'ü aşkın kişi yeni aile yasasına karşı bildiri yayımladı

09 Nisan 2009 03:00

Afganistan'da büyük tepkilere neden olan yeni aile yasasına karşı çıkan bir bildiriyi imzalayan ve aralarında milletvekili, bakanların da yer aldığı, 100'ü aşkın kişi, "evlilikte tecavüzün onaylanmasının anayasaya ve insan haklarına aykırı olduğunu" belirtti.

Aralarında 6 bakan ve 22 milletvekilinin imzalarının bulunduğu bildiride, çıkarılan yeni yasa nedeniyle, "büyük kaygı duyulduğu, Afgan kadınlarından, annelerinden, kendilerini insan haklarının korunmasına adayanlardan ve sivil toplumdan özür dilendiği" kaydedildi.

Bildiride, yasanın anayasaya, insan haklarına aykırı olduğu belirtilerek, yasada kadına birey değil, eşya muamelesi yapıldığı vurgulandı.
"Afgan kadının siyasi ve sosyal ortama aktif katılımı dahil ilerlemesine bakmadan bir kez daha kadın haklarının yasa adına ihmal ve ihlal edildiği" ifade edilen bildiride, "Bizler, demokrasiyi destekleyen herkesin hukuk sisteminin Talibanlaştırılmasına karşı kararlı biçimde mücadele edeceğine inanıyoruz" denildi.

Evlilikte tecavüzü meşrulaştıran ve kadınların kocalarının izni olmadan dışarı çıkmalarını engelleyen yasa, geçen ay mecliste kabul edilmiş ve ardından Devlet Başkanı Hamid Karzai tarafından imzalanmıştı.
Resmi gazetede henüz yayımlamayan yasanın sadece nüfusun yüzde 10 ila 20'ini oluşturan Şiiler için uygulanacağı belirtilmişti.
Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD Başkanı Barack Obama'nın da eleştirisi ve büyük uluslararası tepkilerin ardından bugün, yasanın yeniden gözden geçirileceğini bildirmişti.
Adalet Bakanlığı da yasanın yeniden gözden geçirilirken uygulanmayacağını açıklamıştı.

Karzai'nin 20 ağustostaki seçimler öncesinde Şii seçmenleri memnun etmek için yasayı onayladığı değerlendirmesi yapılmıştı. (aa)

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