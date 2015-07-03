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Dünya

Afganistan'da Taliban yöneticisi yakalandı

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Taliban'dan bir açıklama yapılmadı

03 Temmuz 2015 10:57

Taliban'ın birçok kanlı saldırısından sorumlu olduğu belirtilen; örgüte yurtdışından silah ve para temin eden kişi konumundaki istihbarat yöneticisi Said Mesut Yakubi yakalandı.

Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyindeki 4 vilayetten sorumlu istihbarat yöneticisinin yakalandığı bildirildi. 

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Said Mesut Yakubi, istihbarat yöneticisi Molla Muhammad Nabi'nin, Faryab'ın Gurzivan ilçesinde yakalandığını belirtti.

Yakubi, birçok kanlı saldırıdan sorumlu tutulan Nabi'nin aynı zamanda örgüte yurtdışından silah ve para temin eden kişi olduğunu söyledi. 

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Taliban'dan bir açıklama yapılmadı.

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