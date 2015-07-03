Afganistan'da Taliban yöneticisi yakalandı

Taliban'ın birçok kanlı saldırısından sorumlu olduğu belirtilen; örgüte yurtdışından silah ve para temin eden kişi konumundaki istihbarat yöneticisi Said Mesut Yakubi yakalandı.

Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyindeki 4 vilayetten sorumlu istihbarat yöneticisinin yakalandığı bildirildi.



Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Said Mesut Yakubi, istihbarat yöneticisi Molla Muhammad Nabi'nin, Faryab'ın Gurzivan ilçesinde yakalandığını belirtti.

Yakubi, birçok kanlı saldırıdan sorumlu tutulan Nabi'nin aynı zamanda örgüte yurtdışından silah ve para temin eden kişi olduğunu söyledi.



Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Taliban'dan bir açıklama yapılmadı.