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Dünya

AFGANİSTAN'DA TALİBAN SALDIRISI: 18 ÖLÜ KABİL (A.A)

11 Mayıs 2011 14:40

-AFGANİSTAN'DA TALİBAN SALDIRISI: 18 ÖLÜ KABİL (A.A) - 11.05.2011 - Afganistan'da Taliban örgütüne üye yaklaşık 100 militanın ülkenin kuzeyindeki bir köye saldırdığı bildirildi. Cevcan vilayeti polis müdürü Aziz Gayret, motosikletli Taliban militanlarının hükümetin desteklediği koruculara katılmak için çalışmalar yapan Abduraman köyüne dün akşam saldırdığını, çıkan çatışmada 17 militanla bir köylünün öldüğünü söyledi. Gayret, ilk iki saati çok şiddetli olan çatışmaların daha sonra aralıklarla sabaha kadar sürdüğünü belirterek, köylülerin Afgan polisi ve ordusuyla NATO askerlerinden oluşan takviye güçler gelene kadar saldırıyı savuşturduğunu bildirdi.  Ölen militanlar arasında Taliban'ın yerel komutanlarından birinin de bulunduğu açıklandı.

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