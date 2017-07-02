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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı; 13 ölü

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban örgütünün düzenlediği saldırıda 13 korucunun yaşamını yitirdiği bildirildi

02 Temmuz 2017 18:27

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban örgütünün düzenlediği saldırıda 13 korucunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şircan Durani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban örgütünün operasyondan dönen koruculara Belh vilayetinin Çemtal ilçesine bağlı Mescid Sefid bölgesinde pusu kurduğunu belirtti.

Durani, saldırıda 13 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, öldürülenlerin üçünün korucu komutanlar olduğunu iddia etti.

Bölgede iki gün önce Taliban'a karşı operasyon başlatılmıştı.

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