Afganistan'da Taliban iki vilayette saldırdı: 42 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Herat ve Kunduz vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği saldırılarda 25 korucu ile 17 asker öldürüldü.



Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, Taliban militanlarının Herat'ın Zavul ilçesine bağlı Aziz Abad köyündeki askeri karakola saldırması sonucu 17 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.



Saldırıda bir askerin yaralandığını kaydeden Farhad, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 10'unun da yaralandığını belirtti.



Kunduz'un Kale-i Zal ilçesi Kaymakamı Amanuddin Kureyşi de, örgüt militanlarının, Kale-i Zal'daki 4 askeri karakola düzenlediği eş zamanlı saldırıda 25 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Kureyşi, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldüğünü, 9'unun da yaralandığını vurguladı.

Bayramda ateşkes kararı



Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini, Taliban ise Ramazan Bayramı’nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.