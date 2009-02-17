Afganistan'da sivil ölümler yüzde 40 arttı

Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki sivil ölümlerinde geçen yıl yüzde 40 oranında artış olduğunu açıkladı.



BM'nin yıllık raporunda verilen istatistiklere göre, Afganistan'da geçen yıl çıkan şiddet olaylarında 2 bin 118 sivil öldü. Raporda, bu ölümlerin yüzde 55'inden militanların sorumlu olduğu, ABD, NATO veya Afgan askerlerin 829 sivilin ölümüne neden olduğu, 130 sivilin ise çapraz ateşte can verdiği belirtildi.



ABD, NATO veya Afgan askerlerinin neden olduğu sivil ölümleri 2007'ye göre yüzde 31 oranında arttı. Bu kuvvetler 2007'de 629 sivilin ölümüne neden olmuştu.



Sivil ölümleri, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile ABD arasındaki sürtüşmenin merkezini oluşturuyor. Karzai, ABD ile NATO'ya devamlı, operasyonlarda sivillerin ölümüne neden olmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuyor.

