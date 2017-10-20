Afganistan'da Şii camisine intihar saldırısı: En az 30 ölü

Afganistan'ın başkenti Kâbil'de bir Şii camisine intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü açıkladı.

İntihar saldırganının İmam Zaman Camii'ne girdikten sonra önce çevreye ateş açtığı, daha sonra da üzerindeki patlayıcıları ateşlediği bildirildi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı ancak IŞİD son dönemde hem Kâbil'de hem de Afganistan'ın diğer bölgelerinde Şii camilerini hedef almıştı. Kabil'de 29 Eylül'de Şiilerin gittiği Hüseyniye Camii'ne düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.