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Dünya

Afganistan'da Şii camisine intihar saldırısı: En az 30 ölü

İntihar saldırganının camiye girdikten sonra önce çevreye ateş açtığı, sonra da üzerindeki patlayıcıları ateşlediği belirtildi

20 Ekim 2017 21:14

Afganistan'ın başkenti Kâbil'de bir Şii camisine intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü açıkladı.

İntihar saldırganının İmam Zaman Camii'ne girdikten sonra önce çevreye ateş açtığı, daha sonra da üzerindeki patlayıcıları ateşlediği bildirildi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı ancak IŞİD son dönemde hem Kâbil'de hem de Afganistan'ın diğer bölgelerinde Şii camilerini hedef almıştı. Kabil'de 29 Eylül'de Şiilerin gittiği Hüseyniye Camii'ne düzenlenen bombalı saldırıda  6 kişi ölmüş, 20 kişi  yaralanmıştı.

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