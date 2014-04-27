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Dünya

Afganistan'da sel felaketi: 100 ölü

Afganistan'da şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 100 kişi yaşamını yitirdi

27 Nisan 2014 14:25

İki gün önce başlayan ve Afganistan’ın Faryab, Badgis, Sar-i Pul ve Cevizcan vilayetlerinde etkili olan yağışın neden olduğu selde 100 hayatını kaybetti. Selden en çok zararı gören Cevizcan vilayetinde ise 53 kişinin öldüğü bildirilirken, onlarca kişiden haber alınamadığı kaydedildi. Hala sel tehlikesi altında olan bölgeye yardımlar yetersiz kalıyor.

Faryab Valisi Muhammadullah Betaş, 8 bine yakın kişinin evsiz kaldığını, onlarca kişinin de kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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