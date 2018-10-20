Afganistan'da seçim günü bomba patladı; çok sayıda ölü var

Afganistan halkı, 2015 yılından bu yana güvenlik problemleri ve siyasi çatışmalar nedeniyle ertlenen seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Çatışmalı bir ortamda gerçekleşen seçimlerde sandık başında bomba patladı. Saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede seçim çalışmaları sırasında da çok sayıda saldırı gerçekleşmiş, aralarında milletvekili adaylarının da olduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Reuters haber ajansı, üzerinde bomba sarılı bir saldırganın kendini havaya uçurduğunu bildirdi. Başkent Kabil'in kuzeyinde gerçekleşen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşınıyor.

Taliban terör örgütünün seçimlerden önce çok sayıda siyasetçiye saldırı düzenlemesi üzerine bugün seçim merkezlerinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı ancak buna rağmen intihar bombacısı önlenemedi.

Gün içinde Kabil'de bir başka patlama daha olmuş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki bir seçim merkezinde bu sabah oyunu kullandı.Afganistan'da kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmen var. 2 bin 558 milletvekili adayı ise bu akşam çıkacak sonuçla meclise girmeyi umuyor.

Kandahar vilayetinde polis şefleri ve NATO Komutanı'nı hedef alan saldırı nedeniyle seçimlerin ertelendiği dün açıklanmıştı. Kandaharlılar, bir hafta sonra sandığa gidecek.