-AFGANİSTAN'DA PETROL SAHASI KEŞFEDİLDİ KABİL (A.A) - 15.08.2010 - Afganistan'da 1,8 milyar varil rezerve sahip olduğu tahmin edilen petrol sahası keşfedildi. Madenler Bakanlığı sözcüsü Cevad Ömer, kuzeydeki Balkh ve Şibirgan bölgeleri arasındaki petrol sahasının Afgan ve uluslararası jeologların ortak araştırmaları sonucu keşfedildiğini açıkladı. Ömer, ''Keşfedilen petrolün piyasa fiyatını bilmiyorum. Ancak ilk araştırmalar 1,8 milyar varil petrol rezervi olduğunu gösteriyor ve sanırım tahmin edilen rezervden daha fazlası olabilir'' dedi. Demir, bakır, lityum, petrol, doğal gaz ve kıymetli taş gibi zengin maden kaynaklarına sahip Afganistan, son yıllarda artan güvenlik sorunlarına rağmen, gelecek yıllarda bu madenleri işletmeye açmayı ve buradan sağlanacak kaynakla Batıya olan bağımlığını azaltmayı umuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu yıl başında Afganistan'ın maden kaynaklarının değerinin 1 trilyon doları bulabileceğini tahmininde bulunmuştu.