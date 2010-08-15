T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AFGANİSTAN'DA PETROL SAHASI KEŞFEDİLDİ KABİL (A.A)

15 Ağustos 2010 16:51

-AFGANİSTAN'DA PETROL SAHASI KEŞFEDİLDİ KABİL (A.A) - 15.08.2010 - Afganistan'da 1,8 milyar varil rezerve sahip olduğu tahmin edilen petrol sahası keşfedildi. Madenler Bakanlığı sözcüsü Cevad Ömer, kuzeydeki Balkh ve Şibirgan bölgeleri arasındaki petrol sahasının Afgan ve uluslararası jeologların ortak araştırmaları sonucu keşfedildiğini açıkladı.  Ömer, ''Keşfedilen petrolün piyasa fiyatını bilmiyorum. Ancak ilk araştırmalar 1,8 milyar varil petrol rezervi olduğunu gösteriyor ve sanırım tahmin edilen rezervden daha fazlası olabilir'' dedi.  Demir, bakır, lityum, petrol, doğal gaz ve kıymetli taş gibi zengin maden kaynaklarına sahip Afganistan, son yıllarda artan güvenlik sorunlarına rağmen, gelecek yıllarda bu madenleri işletmeye açmayı ve buradan sağlanacak kaynakla Batıya olan bağımlığını azaltmayı umuyor.  ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu yıl başında Afganistan'ın maden kaynaklarının değerinin 1 trilyon doları bulabileceğini tahmininde bulunmuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24