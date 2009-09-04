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Dünya

Afganistan'da patlama: 90 ölü

Nato uçağı, Afganistan'ın kuzeyinde petrol tankerine bombalı saldırıda bulundu. Ölü sayısı 90'ı buldu.

04 Eylül 2009 03:00

Afganistan'daki NATO komutasındaki güçler, ülkenin kuzeyindeki Kundus bölgesinde çok sayıda kişinin öldüğünden endişe edilen petrol tankerinin patladığı bildirilen bölgeye hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Ölü sayısının 90'nı bulduğu açıklandı.

ABD ve NATO komutasındaki güçlerin basın sözcüsü Jon Stock, Kabil'de gazetecilerin Kunduz'daki patlamanın NATO güçlerinin petrol tankerlerine ateş açmasından kaynaklanmış olup olamayacağını sorması üzerine, "bölgeye dün gece ya da bu sabah bir hava harekatı düzenlendiğini doğrulayabilirim" dedi.

Sözcü başka ayrıntı vermedi.

Kunduz Valisi Muhammed Ömer, vilayetin kırsal kesimindeki patlamanın, bölge halkı tankerlerden yakıt aldığı sırada meydana geldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısının 90'ı bulabileceğini bildirmişti.

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