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Dünya

Afganistan'da patlama: 8 ölü

Yakıt taşıyan bir tankere yerleştirilen bombanın patladığı bildirildi

02 Kasım 2017 00:08

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Parvan vilayetinin merkezi Çarikar şehrinde yakıt taşıyan bir tankere yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bölgedeki araçların yandığı bildirildi.

Parvan Emniyet Müdürü General Zaman Mamuzay, yakıt taşıyan bir tankere yerleştirilen bombanın, Çarikar şehrinde patladığını belirtti.

Patlama sonucu bölgeden geçen bir yolcu otobüsüyle bazı küçük araçların yandığını ifade eden Mamuzay, olayda ilk belirlemelere göre araçların içinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Mamuzay, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kötü olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini vurguladı.

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