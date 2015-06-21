Afganistan'da patlama; 15 ölü

Afganistan'ın Helmand kentinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ayni aileden 15 kişi yaşamını yitirdi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zvak yaptığı açıklamada, kentin marca ilçesinin Terhe Naver bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir minibüse geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.

Patlamada ayni aileden 15 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını belirten sözcü, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini bildirdi.

Görgü tanıklarından Rahim Del ise ölenlerin sayısının 18 olduğunu ileri sürerek, "Ölenlerin 8'i kadın, 2'si çocuk, 8'i de erkek. Araçta bulunan 4 çocuk da kayıp" iddiasında bulundu. Akşam geç saatlerde meydana gelen patlamada, yaralananların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.