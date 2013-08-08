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Dünya

Afganistan'da patlama

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Ganiheyl ilçesinde mezarlıkta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

08 Ağustos 2013 18:05

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Ganiheyl ilçesinde mezarlıkta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Ramazan Bayramı dolayısı ile yakınlarının kabini ziyaret etmek için mezarlığa giden ve bu sırada bir bombanın infliak etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu, patlamada çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bir aile üyesi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ailemizden 7 çocuk ile 7 kadın maalesef hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralımız var" dedi. 

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, patlamada, mezarlık ziyaretinde bulunan en az 10 kişinin öldüğünü söyledi. Sözcü Hüseyin Meşrikval, "Bu sabah meydana gelen patlamada 2 kadın ve bir de çocuk yaralandı" şeklinde konuştu. Mezarlık ziyaretine gidenlerin tamamının kadın olduğu ve hükümet yanlısı bir kabile reisinin eşinin mezarını ziyaret ettikleri ifade edildi.

Patlamanın sebebinin ne olduğu henüz açıklanmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yerel yetkililer olaydan Taliban'ı sorumlu tutuyor. 

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