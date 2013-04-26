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Dünya

Afganistan'da otobüs kazası: 30 ölü

Afganistan'ın Helmand vilayetinde Leşkerge'ye 55 kilometre mesafede meydana gelen kazada 30 yolcu öldü, 11 yolcu da yaralandı

26 Nisan 2013 14:32

Afganistan'ın güneyinde Taliban'ın ateşe verip yol ortasında bıraktığı kamyona bir yolcu otobüsü çarptı. Kazada 30 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Helmanda valisi sözcüsü Ömer Zavak, kazaya Taliban militanlarının ateşe vererek yolun ortasında bıraktığı bir kamyonun neden olduğunu açıkladı.

Zavak, otobüs şoförünün, yanan kamyona çarpmamak için büyük uğraş verdiğini ancak kazayı önleyemediğini söyledi.

Leşkerge'ye 55 kilometre mesafede yolun ortasında yanan kamyona yolcu otobüsü çarptı.

Kazada hayatını kaybeden 30 yolcu arasında çocukları da olduğu belirtildi.

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