Afganistan’da NATO’ya büyük darbe

T24 - Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 13 Amerikalı asker öldü.



Uluslararası Güvenlik, Destek Gücü ISAF’a bağlı Amerikan aracını hedef alan saldırı bugüne kadar Afganistan’daki NATO gücüne düzenlenen saldırı 10 yıldır karada düzenlenen en ölümcül saldırı oldu. Saldırıyı Taliban üstlendi. Görgü tanıkları patlamanın ardından aracın alev aldığını ve yarısı yanmış cesetler gördüklerini anlattılar. Diğer yandan dün sabah saatlerinde Kundar bölgesindeki belediye binasına da bir kadın intihar bombacısı saldırı düzenledi. Amerikan ordusu 2012 yılı başında Afganistan’dan çekileceğini açıklamıştı.



