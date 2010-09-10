-AFGANİSTAN'DA NATO ÜSSÜ ÖNÜNDEKİ GÖSTERİDE 1 ÖLÜ KABİL/HAMBURG (A.A) - 10.09.2010 - ABD'de bir rahibin Kur'an-ı Kerim yakma planını protesto amacıyla, Afganistan'ın kuzeydoğusunda küçük bir NATO üssü önünde düzenlenen ve binlerce Afganın katıldığı gösteride 1 kişi öldü. Askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Feyzabad kentindeki üssün önünde düzenlenen eylem sırasında göstericilerin taş attıkları, üsteki askerler tarafından açılan ateşte 1 göstericinin öldüğü belirtildi. Bu arada, Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Üyesi ve partinin meclis grubu uyum sözcüsü Serkan Tören, Kur'an-ı Kerim'i yakma planını sert bir şekilde kınadı. Tören, yaptığı yazılı açıklamada, bu girişimin saygısızlık olduğunu ve evrensel değerlerle bağdaşmadığını ifade etti. Bu tür girişimlerin İslam dünyasındaki radikal eğilimleri körükleyeceğini kaydeden Tören, Kur'an-ı Kerim'in yakılması yerine okunmasını tavsiye etti. Tören ayrıca, İslamiyet'in, demokratik çoğulcu toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve toplumu zenginleştirdiğini söyledi.