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Dünya

Afganistan'da NATO saldırısı: 19 ölü

22 Şubat 2010 11:25

Afganistan'ın güneyinde, NATO güçlerinin bir araç konvoyuna düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 19 sivilin öldüğü bildirildi.
     
Uruzgan vilayeti il genel meclisi başkanı Emanullah Hotaki, NATO güçlerinin bir ana yola çıkan 3 minibüsü vurması sonucu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
     
NATO ise içinde isyancıların bulunduğunu sandıkları bir grup araca ateş açıldığını ve sonra araçlarda sadece kadın ve çocukların olduğunun görüldüğünü doğrularken, can kaybı sayısı konusunda açıklama yapmadı.
     
İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise tamamı sivil, 42 kişinin bulunduğu araçtakilerden 27'sinin öldüğü yönünde haberler aldığını söyledi.
     
Sivil can kayıplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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