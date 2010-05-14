Afganistan'da NATO protesto edildi

T24- NATO, Afganistan’ın Celalabad kenti yakınındaki Surhrod bölgesinde, binlerce köylünün katıldığı gösterilerle protesto edildi.



NATO askerlerinin düzenledikleri gece yarısı operasyonlarında 11 sivilin hayatını kaybetmesinden ittifakı sorumlu tutan göstericiler, ölenlerin cenazelerini gösteri alanına getirdi, askerlerden hesap sorulmasını istedi.



Başkent Kabil’de açıklamada bulunan bir NATO sözcüsü, yabancı ve Afgan askerlerinin bölgede ortak operasyonlar düzenlediğini teyit etti. Operasyonlarda sivillerin öldüğüne ilişkin bilgileri olmadığını ifade eden sözcü, NATO’nun olayı araştırdığını kaydetti.



Militanların yaşadığından veya saklandığından şüphelenilen evlere, çoğunlukla ABD güçlerinin, genellikle akşam saatlerinde başlattıkları operasyonlar, ülkedeki yabancı askerler ile Afganlar arasında önemli bir gerginlik nedeni oluyor.



Afgan yetkililer, sadece Mart ve Nisan aylarında düzenlenen bu tip operasyonlarda 170 Afgan sivilin hayatını kaybettiğine, bu sayının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33 fazla olduğuna dikkati çekiyor.