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BBC Türkçe

Afganistan'da karargâha düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü aştı

Afganistan'da bir ordu karargâhına dün düzenlenen saldırıda 100'den fazla askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

22 Nisan 2017 17:02

Afganistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif şehrindeki ordu karargâhına dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan asker sayısının 100'ü aştığını açıkladı. Reuters'a ismini vermeden konuşan bir yetkili ise, saldırıda en az 140 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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Ordu yetkilileri saldırıda Cuma namazından çıkan ya da kantinde oturan askerlerin hedef alındığını belirtti.

Saldırganların roket güdümlü el bombaları ve tüfekler kullandığı, bazılarının üzerlerindeki patlayıcı düzenekli yeleklerle intihar saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Saatlerce sürdüğü belirtilen çatışmalarda 10 Taliban militanı öldürüldü, bir tanesi gözaltına alındı.

Hedef alınan Afgan Ulusal Ordusu 209. Kolordu karargâhının, son zamanlarda çatışmaların arttığı Kunduz Eyaleti'ni de içine alan ülkenin kuzeyindeki güvenliği sağlamaktan sorumlu olduğu belirtiliyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, bir yazılı açıklamayla saldırının üst düzey Taliban liderlerinin Afganistan'ın kuzeyinde öldürülmesine karşılık yapıldığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili bir kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı.

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