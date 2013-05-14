Afganistan'da kaçırılan diğer 4 Türk de serbest bırakıldı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da Taliban güçlerince rehin alınan 4 Türk'ün daha serbest bırakıldığını açıkladı.

Başbakan Erdoğan, Afganistan'da Taliban güçlerince rehin alınan dört Türk'ün daha serbest bırakıldığını, bu kişilerin Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne getirileceğini söyledi.

'İyi niyet göstergesi olarak Türkleri serbest bıraktık'

Afganistan'ın Logar kentinde helikopterlerinin acil iniş yapması sonucu Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk vatandaşının geri kalan 4'ü daha serbest bırakıldı.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından elektronik posta yoluyla basına yapılan açıklamada, kaçırılan 8 Türk'ten geri kalan dördünün de iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakıldığı bildirildi. Mücahid mektubunda: "Taliban, Türk halkı ve Türk devleti ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. Daha önce diğer 4 tanesi serbest bırakılan Türklerin geri kalan 4'ü de yetkili makamlara teslim edilmiştir. Bu Türk vatandaşlarının serbest kalmasında dost ve kardeş ülke Türkiye'nin Müslüman olması en önemli etken olmuştur" denildi.