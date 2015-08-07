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Dünya

Afganistan'da intihar saldırısı: 35 ölü, 10 yaralı!

Saldırı öğrenci üniforması giyen bir kişi tarafından yapıldı

07 Ağustos 2015 23:56

Afganistan'ın başkenti Kabil'de öğrenci üniforması giyen bir intihar eylemcisi polis akademisi girişinde pattlattığı saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, emniyet yetkilisinden alınan bilgiye göre, öğrenci üniforması giyen bir intihar eylemcisi, yanındaki bombayı polis akademisinin girişinde patlattı. Saldırıda 35 kişi, öldü, 10 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.
      
Öte yandan, şimdiye kadar hastanelere 8 ceset getirildiği öğrenildi.
      
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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