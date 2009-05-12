Afganistan'da intihar saldırısı: 20 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği intihar eylemlerinde 20 kişinin öldüğü bildirildi.



Yetkililer, 11 Taliban intihar komandosunun bu sabah Pakistan sınırı yakınındaki Host'ta devlet binalarına saldırdığını belirtirken, Savunma Bakanlığı saldırılarda 11 militanla birlikte asker, polis ve sivil 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.



Afgan yetkililer, saldırılarda 3 Amerikan askerinin de yaralandığını kaydetti.



Taliban sözcüsü Zebiullah Mücahid ise 30 militanın Host'taki devlet binalarına saldırdığını iddia etti.



Bu arada, Host Emniyet Müdürü Vezir Paşa, militanlar tarafından belediye binasında rehin alınan 20 kişinin Amerikan ve Afgan askerlerinin operasyonuyla kurtarıldığını söyledi.



Paşa, rehin alma eyleminin ardından binayı kuşatan Amerikan ve Afgan güçlerinin daha sonra binaya girdiğini, çıkan çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 20 rehinenin ise kurtarıldığını ifade etti.

