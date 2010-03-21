Afganistan'da intihar saldırısı: 10 ölü

T24- Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, bir Afgan askeri devriyesini hedef alan saldırının Leşker Gah'ın kuzeyindeki Geresk'te bir köprüde düzenlendiğini, ölenlerin çoğunun yol kenarındaki seyyar satıcılar olduğunu söylediler.

Host vilayetinde sabah saatlerinde Nevruz kutlamaları sırasında yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucunda 2 sivil ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

Bu arada, Afganistan'ın güneyindeki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda 6 Danimarka askerinin yaralandığı bildirildi.