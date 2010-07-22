Afganistan'da helikopter düştü

T24- Helikopterin ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinin Laşkar Gah bölgesinde düştüğü belirtildi.



NATO sözcüsü, helikopterin düşme sebebini araştırdıklarını, düşman ateşini göz ardı etmediklerini söyledi.



Bu arada Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, helikopteri Taliban güçlerinin düşürdüğünü ifade etti.



İttifaktan yapılan bir başka açıklamada ise ülkenin yine güneyinde militanların düzenlediği saldırıda, NATO liderliğindeki Afganistan Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde görev yapan 2 askerin öldüğü kaydedildi.