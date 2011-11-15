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Dünya

Afganistan'da güvenlik için toplantı ASTANA (A.A)

15 Kasım 2011 09:15

-Afganistan'da güvenlik için toplantı ASTANA (A.A)- 15.11.2011 - Kazakistan'ın başkenti Astana'da Afganistan Uluslararası Temas Grubu Toplantısı başladı. Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Afganistan Uluslararası Temas Grubu'nun 12'nci toplantısına Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerjhan Kazukhanov, Afganistan Dışişleri Bakanı Zalmay Resul, Afganistan Uluslararası Temas Grubu Başkanı ve Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Michael Steiner, Türk Konseyi Genel Sekreteri Halil Akıncı ile çeşitli ülkeler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Lale Ülker ile Dışişleri Bakanlığı Afganistan Masası Sorumlusu Babür Girgin tarafından temsil edildiği toplantıda, Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

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