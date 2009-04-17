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Dünya

Afganistan’da deprem: 15 ölü

17 Nisan 2009 12:03

Afganistan'ın doğusunda meydana gelen iki depremde 15 kişi öldü, onlarca ev yıkıldı.

Hükümet Sözcüsü Ziya Abdülzayi, başkent Kabil'in 90 kilometre doğusunda meydana gelen depremlerde, 15 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını ve 100 civarında evin yıkıldığını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi de, Nangarhar vilayetinde meydana gelen depremlerin büyüklüklerini 5,5 ve 5,1 olarak açıkladı, birincisinden iki saat sonra meydana gelen ikinci depremin artçı sarsıntı olduğunu bildirdi.

Nangarhar'a bağlı Şerzad bölgesinden Şah Muhammed Han ise, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, depremlerde 40 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını kaydetti.

(AA)

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