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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırılar: 8 ölü KABİL (A.A)

05 Eylül 2011 18:41

-Afganistan'da bombalı saldırılar: 8 ölü KABİL (A.A) - 05.09.2011 - Afganistan'da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda toplam 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.  Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün, ülkenin batısındaki Feryab vilayetinde yola yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.  Açıklamada, güneydeki Kandahar kentinde dün geç saatlerde patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen intihar saldırısında da 3 güvenlik görevlisinin öldüğü kaydedildi. Akşam namazı için duran güvenlik görevlilerini hedef alan saldırıda 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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