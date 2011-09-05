-Afganistan'da bombalı saldırılar: 8 ölü KABİL (A.A) - 05.09.2011 - Afganistan'da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda toplam 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün, ülkenin batısındaki Feryab vilayetinde yola yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi. Açıklamada, güneydeki Kandahar kentinde dün geç saatlerde patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen intihar saldırısında da 3 güvenlik görevlisinin öldüğü kaydedildi. Akşam namazı için duran güvenlik görevlilerini hedef alan saldırıda 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.