Afganistan'da Taliban militanları ABD üssüne saldırdı

Yetkililer, baskında ne Afgan ne de Amerikan askeri öldüğünü söyledi. Saldırganlar üsse giremedi.

Ancak yetkililer saldırının mali yükünün çok büyük olmasının muhtemel olduğunu söylüyorlar. Üsse giden karayolu üzerinde birçok NATO tedarik aracı kötü halde yanmış durumda bulundu.

Bir Taliban sözcüsü BBC'ye, baskının arkasında kendilerinin olduğunu söyledi. NATO öncülüğündeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü Isaf ise saldırının başarısız olduğunu söyledi. Afganistan'da diğer ülkelerin güçleriyle birlikte, 66 bin ABD askeri görev yapıyor.

Yetkililer, üssün NATO araçlar için önemli bir durak noktası olduğunu söylüyor. Kabil'deki muhabiri BBC Karen Allen, son dönemde artan şiddetin, gelecek yılın sonunda ABD liderliğindeki güçlerin planlanan çekilmesi öncesinde, Taliban'ın varlığını hissettirme ve Afgan güçlerinin gücünü test etme girişimi olarak yorumlandığını belirtiyor.

