T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da Taliban militanları ABD üssüne saldırdı

Taliban militanları Doğu Afganistan'da Nangarhar ilindeki Torkham üssünde NATO tedarik kamyonlarını ateşe vererek saldırdı

02 Eylül 2013 18:53

Yetkililer, baskında ne Afgan ne de Amerikan askeri öldüğünü söyledi. Saldırganlar üsse giremedi.
Ancak yetkililer saldırının mali yükünün çok büyük olmasının muhtemel olduğunu söylüyorlar. Üsse giden karayolu üzerinde birçok NATO tedarik aracı kötü halde yanmış durumda bulundu.

Bir Taliban sözcüsü BBC'ye, baskının arkasında kendilerinin olduğunu söyledi. NATO öncülüğündeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü Isaf ise saldırının başarısız olduğunu söyledi. Afganistan'da diğer ülkelerin güçleriyle birlikte, 66 bin ABD askeri görev yapıyor.

Yetkililer, üssün NATO araçlar için önemli bir durak noktası olduğunu söylüyor. Kabil'deki muhabiri BBC Karen Allen, son dönemde artan şiddetin, gelecek yılın sonunda ABD liderliğindeki güçlerin planlanan çekilmesi öncesinde, Taliban'ın varlığını hissettirme ve Afgan güçlerinin gücünü test etme girişimi olarak yorumlandığını belirtiyor.
 

ETİKETLER

afganistansaldırıamerikan üssütalibanmilitantorkhamnangarham

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24