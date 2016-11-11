Afganistan'da Alman konsolosluğuna saldırı

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Almanya Konsolosluğu'na dün gece bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Bir intihar bombacısının bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırının ardından yetkililer 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yerel saatle 23:00'te gerçekleşen saldırının ardından bölgede silah sesleri de duyulmuştu.

Bir hastane yetkilisi, saldırının 80 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Saldırı üstlenen Taliban, bunu Kunduz'da Kasım başında gerçekleşen ve sivillerin yaşamını yitirdiği hava saldırılarına karşılık olarak yaptığını açıkladı.

Taliban'ın bahsettiği saldırı, etrafları Taliban güçleriyle çevrilen Afgan kolluk kuvvetlerinin hava desteği istemesi üzerine gerçekleşmiş, yerel yetkililere göre o gün çatışmalarda ölen 30 sivilin çoğu hava saldırısı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

NATO, bu hava saldırısı hakkında inceleme başlatmıştı.

Balkh bölgesinin başkenti olan Mezar-ı Şerif'teki konsolosluk, duvarlarla çevrili bir yapı.

Almanya'nın Afganistan'daki bine yakın askerinin çoğu da bu bölgede bulunuyor.

Bir NATO sözcüsü, konsolosluğun büyük hasar gördüğünü, içerdeki görevlilerin NATO güçleri tarafından tahliye edildiğini açıkladı.

Sözcüye göre saldırı, en az bir bombalı aracın konsolosluk etrafındaki duvara çarptırılarak patlamasıyla gerçekleştirildi.

Yetkililer, ikinci bir bombalı aracın olaya karışıp karışmadığını araştırıyor.

Saldırı, Afganistan'daki güvenlik sorununun arttığı bir dönemdem gerçekleşti.

Taliban, Ekim ayında Kunduz kentini ele geçirmeye çok yaklaşmış fakat geri püskürtülmüştü.