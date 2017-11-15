Afganistan'da Afyon üretimi rekor düzeyde

Afganistan'da 2017'de afyon üretimi ve haşhaş ekimi rekor düzeyde arttı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC), "2017 Afganistan Afyon Ekim ve Üretim Araştırması​" sonuçları basın toplantısıyla açıklandı.

Araştırmaya göre, Afganistan'da 2017'de haşhaş ekimi bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 328 bin hektara ulaştı. Geçen yıl 4 bin 800 ton olan afyon üretimi ise yüzde 87 artışla 9 bin tona çıktı.

1994’ten bu yana Afganistan’ın afyon üretim ve ekimine ilişkin gözlem yapıldığına işaret edilen raporda 2017'de ekim ve üretimde rekor seviyeye ulaşıldığı kaydedildi.

Afgan hükümetinin 2017'de yaklaşık 750 hektarlık alanda haşhaş imha ettiği belirtilen raporda, 2016'da imha edilen haşhaş tarlalarının 355 hektar olduğu belirtildi.

Raporda ülke genelinde 24 bölgede haşhaş ekildiğine işaret edilerek afyon üretimindeki artışın yaş ve kuru afyon fiyatlarında düşüşe neden olduğunun altı çizildi.

Ülkede afyon üretiminin yaklaşık 1,4 milyar dolarlık gelir oluşturduğuna dikkat çekilen raporda elde edilen afyondan 320 ila 530 ton eroin üretildiği vurgulandı.

UNODC Başkanı Yuri Fedetov, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası toplum ve Afganistan’ın uyuşturucu kontrolünü yeniden öncelikli konular arasına alması ve bu problemin bütün ulusların ortak sorunu olduğunun anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Fedetov, afyon ekimi ve üretimindeki artışın Afganistan'ın yanı sıra komşu ülkeler ve dünya için de büyük bir soruna dönüştüğünü vurgulayarak, bu durumun ülkede kayıt dışı ekonomiye bağımlılık başta olmak üzere, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk gibi sorunlara neden olduğunu ifade etti.

Fedetov, afyon üretiminden elde edilen kazancın Afganistan ve bölge ülkelerinde istikrarsızlık ile güvenlik sorununa neden olarak terör gruplarının etki alanlarını genişlettiğini sözlerine ekledi.