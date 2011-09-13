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Dünya

Afganistan'da ABD üssüne saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği ve askeri üslerin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendi...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği ve askeri üslerin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendi. Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 



Afganistan'ın başkenti Kabil güne saldırılarla başladı. Başkentte, diplomatik temsilciliklerin  bulunduğu bölge yakınlarında en az dört patlama sesi duyuldu.


ABD elçiliğine roket  



Kabil'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği ile ISAF karargahının bulunduğu bölgede ardı ardına patlamalar meydana geldi. Polis, Amerikan elçiliğine roket atıldığını bildirdi. Afgan güvenlik güçleri Amerikan büyükelçiliği ve diğer diplomatik temsilciliklere giden yolları kapattı.


Hükümet binaları hedef alındı

Afgan yetkililer, intihar bombacılarının bölgede olabileceğini ancak durumun henüz kesinlik kazanmadığını söyledi. Saldırıları üstlenen Taliban, militanlarının hükümet binalarına saldırdığını duyurdu.


ABD, Taliban'ın hedefinde

Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliği ve diğer diplomatik temsilciliklerin yakınındaki yolları koruma altına alan polis, son saldırının yakındaki Abdül Hak meydanında olduğunu açıkladı.

Polis yetkilisi Muhammed Zahir bugünkü saldırıların ardında bir intihar saldırısının olup olmadığının henüz anlaşılamadığını söyledi.

BBC'nin Kabil'deki muhabiri Quentin Sommerville, militanların çok yönlü bir saldırı düzenlendiği yolunda bilgiler geldiğini aktardı.


Son hedef British Council'di

Bundan üç hafta önce de Kabil'deki İngiliz kültür merkezi British Council intihar saldırısına hedef olmuş; olayda 10'u aşkın Afgan polisi ve yabancı bir güvenlik yetkilsi ölmüştü.

19 Ağustos'taki, saatlerce süren saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmiş; eylemin "Afganistan'ın 1919 yılında İngilizlerden bağımsızlığını elde etmesini kutlamak için düzenlendiğini" bildirmişti.


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