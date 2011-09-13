Afganistan'da ABD üssüne saldırı

T24



ABD elçiliğine roket





Hükümet binaları hedef alındı



ABD, Taliban'ın hedefinde



Son hedef British Council'di



Afganistan'ın başkenti Kabil güne saldırılarla başladı. Başkentte, diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölge yakınlarında en az dört patlama sesi duyuldu.Kabil'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği ile ISAF karargahının bulunduğu bölgede ardı ardına patlamalar meydana geldi. Polis, Amerikan elçiliğine roket atıldığını bildirdi. Afgan güvenlik güçleri Amerikan büyükelçiliği ve diğer diplomatik temsilciliklere giden yolları kapattı.Afgan yetkililer, intihar bombacılarının bölgede olabileceğini ancak durumun henüz kesinlik kazanmadığını söyledi. Saldırıları üstlenen Taliban, militanlarının hükümet binalarına saldırdığını duyurdu.Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliği ve diğer diplomatik temsilciliklerin yakınındaki yolları koruma altına alan polis, son saldırının yakındaki Abdül Hak meydanında olduğunu açıkladı.Polis yetkilisi Muhammed Zahir bugünkü saldırıların ardında bir intihar saldırısının olup olmadığının henüz anlaşılamadığını söyledi.BBC'nin Kabil'deki muhabiri Quentin Sommerville, militanların çok yönlü bir saldırı düzenlendiği yolunda bilgiler geldiğini aktardı.Bundan üç hafta önce de Kabil'deki İngiliz kültür merkezi British Council intihar saldırısına hedef olmuş; olayda 10'u aşkın Afgan polisi ve yabancı bir güvenlik yetkilsi ölmüştü.19 Ağustos'taki, saatlerce süren saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmiş; eylemin "Afganistan'ın 1919 yılında İngilizlerden bağımsızlığını elde etmesini kutlamak için düzenlendiğini" bildirmişti.