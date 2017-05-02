T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da ABD askerlerine intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerinin bulunduğu konvoya bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi

02 Mayıs 2017 01:06

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerinin bulunduğu konvoya bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, ABD askerlerine ait konvoyun Nangarhar'ın Bati Kot ilçesinde saldırıya uğradığını belirtti.Saldırganın bomba yüklü araçla konvoya yaklaşarak bombayı infilak ettirdiğini ifade eden Hogyani, patlamadan saldırgan dışında kimsenin zarar görmediğini söyledi.

Afganistan'daki ABD birliklerinden henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 6 Amerikan askerinin öldüğünü ileri sürdü.

ETİKETLER

afganistanabdasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24