Afganistan'da 8 'CIA görevlisi' öldürüldü

T24- BBC Türkiye'de yer alan habere göre, Afganistan'da bir askeri üsse düzenlenen intihar saldırısında ölen 8 Amerikan vatandaşının CIA için çalıştıkları iddia edildi.

Ölenlerden bazılarının Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in mensupları olduğu belirtiliyor.Bunun, 2001 yılından bu yana Afganistan'da CIA görevlilerini hedef alan en ağır saldırı olduğu ifade ediliyor.

Bölgeden gelen haberlerde, intihar eylemcisinin Pakistan sınırındaki Khost ilindeki üsse güvenlik çemberini yararak girmeyi başardığı bildiriliyor.

Eylemcinin, burada yabancılar tarafından kullanılan bir spor salonunda eylemini gerçekleştirdiği ifade ediliyor.Saldırıda kaç kişinin yaralandığı henüz tam olarak bilinmiyor.Saldırının gerçekleştiği üssün hem CIA'in operasyonları hem de yeniden yapılanma faaliyetleri için kullanıldığı belirtiliyor.

CIA, Pakistan sınırındaki bölgelerde Taliban ve El Kaide militanlarına saldırmak için insansız uçaklarla saldırılar düzenliyor.Afganistan'da bulunan uluslararası barış gücü ISAF, saldırıda ölen ya da yaralanan Amerikan askeri olmadığını açıklamıştı.

Kanada'nın kayıpları



Afganistan'ın güneyindeki bir diğer saldırıda ise 5 Kanadalı öldü.

Kandahar'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucunda ölenlerin 4 asker ve bir kadın gazeteci olduğu belirtildi.Bu da iki yılı aşkın süredir Afganistan'da görev yapan Kanada vatandaşlarının uğradığı en ağır saldırı olarak nitelendiriliyor.

Böylece Afganistan'da ölen Kanada vatandaşlarının sayısının da 138'e ulaştığı belirtiliyor.

