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Dünya

AFGANİSTAN'DA 8 AYDA 500 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A)

06 Eylül 2010 14:09

-AFGANİSTAN'DA 8 AYDA 500 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A) - 06.09.2010 - Afganistan'da 2010'da öldürülen yabancı asker sayısının en az 500 olduğu bildirildi. Reuters ajansının bağımsız bir izleme kuruluşuna dayanarak derlediği verilere göre, Afganistan'da geçen yıl 521 olan öldürülen yabancı asker sayısı, bu yıl eylül ayında 500'e ulaştı. Bu arada, NATO komutasındaki Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF), Afganistan'ın doğusunda dün militanların saldırısında bir ISAF askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi. Afganistan'da artan Taliban liderliğindeki isyanı bastırmak için operasyonlarını yoğunlaştıran çoğunluğu Amerikalı yabancı askerlerin can kaybında hızlı bir artış oldu. Öte yandan, şiddet ortamında sivil can kayıplarının da tırmandığı belirtiliyor. Afganistan'da BM'nin bu yılın ortasındaki bir raporuna göre, sivil kayıplar 2010'da yüzde 31 arttı.

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