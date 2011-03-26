-AFGANİSTAN'DA 7 SİVİL ÖLDÜ KABİL (A.A) - 26.03.2011 - Afganistan'ın güneyinde, NATO'nun Taliban militanlarını taşıdığı sanılan araçlara yönelik hava saldırısında 7 sivilin öldüğü bildirildi. Helmand Valisi Gulab Mangal, dün Nav Zad yöresinde militanların aracının, sivillere ait bir aracın yanında infilak etmesi sonucu 7 sivilin öldüğünü belirtti. Mangal, ölenlerden 3'ünün çocuk 2'sinin kadın olduğunu, 3'ü çocuk biri kadın 5 kişinin de yaralandığını ifade etti. NATO'dan bu sabah yapılan açıklamada, Taliban lideri ve yardımcılarının bulunduğu yönündeki istihbarat üzerine, Taliban militanlarını taşıdığı sanılan iki araca düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldüğü belirtilmişti.