Afganistan’da 4 Amerikan askeri öldü

T24- NATO'nun Afganistan'daki uluslararası gücü (ISAF), bugün Afganistan'ın doğusunda ve güneyinde 4 Amerikan ve 1 Fransız askerinin öldüğünü bildirdi.



NATO, sabahki açıklamasında, iki Amerikan askerinin Afganistan'ın doğusunda el yapımı bombanın infilakı sonucu öldüklerini belirtmişti. NATO, akşam iki Amerikan askerinin daha öldüğünü duyurdu. Fransa Savunma Bakanlığı da, Bagram kara yolunda bir Fransız astsubayının öldüğünü bildirdi. Afganistan'da 3 gün içinde 3 Fransız askeri hayatını kaybetti. Afganistan'da 1 Ocak'tan bu yana ölen yabancı asker sayısı 20'ye yükseldi.

