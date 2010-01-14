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Dünya

Afganistan’da 4 Amerikan askeri öldü

Afganistan'da 1 Ocak'tan bu yana 20 yabancı askerin öldüğü biliniyor.

14 Ocak 2010 02:00

T24-NATO'nun Afganistan'daki uluslararası gücü (ISAF), bugün Afganistan'ın doğusunda ve güneyinde 4 Amerikan ve 1 Fransız askerinin öldüğünü bildirdi.

NATO, sabahki açıklamasında, iki Amerikan askerinin Afganistan'ın doğusunda el yapımı bombanın infilakı sonucu öldüklerini belirtmişti. NATO, akşam iki Amerikan askerinin daha öldüğünü duyurdu. Fransa Savunma Bakanlığı da, Bagram kara yolunda bir Fransız astsubayının öldüğünü bildirdi. Afganistan'da 3 gün içinde 3 Fransız askeri hayatını kaybetti. Afganistan'da 1 Ocak'tan bu yana ölen yabancı asker sayısı 20'ye yükseldi.

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