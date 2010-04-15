Afganistan'da 4 Alman askeri öldü

T24 - Afganistan'ın Kunduz bölgesinde devriye gezen Alman askeri aracına düzenlenen saldırıda en az 4 Alman askeri öldü, 5 asker de yaralandı.





İlk gelen bilgilere göre bölgedeki Alman devriyesine bazukalı saldırıda bulunuldu. Yaklaşık iki hafta önce de Taliban militanlarının saldırısı üzerine üç Alman askeri yaşamını yitirmişti.





Son saldırının Almanya Savunma Bakanı'nın Afganistan ziyaretine denk gelmesi dikkat çekti.





Bugün (15 Nisan 2010) Almanya'da dönmesi beklenen Bakan Karl-Theodore zu Guttenberg, ziyaretini uzatma kararı aldı.

