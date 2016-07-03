Afganistan'da 25 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Ragistan ilçesinde Taliban örgütüne yönelik operasyonda 25 militanın öldürüldüğü bildirildi.

TRT'nin 20. Pamir Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Muhammed Ekrem Semih'in ifadelerine dayandırdığı habere göre, militanların, geçen cuma akşamı Ragistan ilçesine saldırmasının ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.



Operasyonda 25 militanın öldürüldüğünü ifade eden Semih, 15 militanın da yaralandığını söyledi. Semih, ölenlerin arasında örgütün bölgedeki etkili komutanlarının da bulunduğunu kaydetti.



Öte yandan operasyon sonucu 12 militanın silahlarıyla devlet yetkililerine teslim olduğu aktarıldı. Taliban'dan yapılan açıklamada ise operasyonda çıkan çatışmada 9 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.

