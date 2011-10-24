T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da 200 militan öldürüldü veya yakalandı KABİL (A.A)

24 Ekim 2011 14:35

-Afganistan'da 200 militan öldürüldü veya yakalandı KABİL (A.A) - 24.10.2011 - Afgan güvenlik güçleriyle NATO askerlerinin Afganistan'da düzenledikleri iki ayrı operasyonda tahminen 200 militanın öldürüldüğü veya yakalandığı bildirildi. NATO adına konuşan Alman Tuğgeneral Carsten Jacobson basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 hafta süren operasyonların, NATO güçlerinin desteğindeki Afgan güvenlik güçlerince yönetildiğini söyledi. Başkent Kabil'in çevresi ile güneyindeki vilayetler ve Afganistan'ın doğusunda düzenlenen operasyonlarda öldürülen militanlardan en az yirmisinin El Kaide terör örgütü ve Taliban ile bağlantılı Hakkani örgütüne mensup olduğunu belirten Jacobson, operasyonlar sırasında ayrıca 400 kilogram patlayıcı, silahlar, mühimmat ve bilgisayarlar ele geçirildiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24