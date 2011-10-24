-Afganistan'da 200 militan öldürüldü veya yakalandı KABİL (A.A) - 24.10.2011 - Afgan güvenlik güçleriyle NATO askerlerinin Afganistan'da düzenledikleri iki ayrı operasyonda tahminen 200 militanın öldürüldüğü veya yakalandığı bildirildi. NATO adına konuşan Alman Tuğgeneral Carsten Jacobson basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 hafta süren operasyonların, NATO güçlerinin desteğindeki Afgan güvenlik güçlerince yönetildiğini söyledi. Başkent Kabil'in çevresi ile güneyindeki vilayetler ve Afganistan'ın doğusunda düzenlenen operasyonlarda öldürülen militanlardan en az yirmisinin El Kaide terör örgütü ve Taliban ile bağlantılı Hakkani örgütüne mensup olduğunu belirten Jacobson, operasyonlar sırasında ayrıca 400 kilogram patlayıcı, silahlar, mühimmat ve bilgisayarlar ele geçirildiğini kaydetti.