-AFGANİSTAN'DA 17 TON PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ KABİL (A.A) - 15.08.2010 - Afganistan'ın güneyinde, polis bugün Pakistan'dan getirilen 17 ton patlayıcı maddeye el koydu. Afgan polis yetkililerinden General Şefik Afzalli verdiği bilgide, patlayıcı maddelerin, Afganistan-Pakistan sınırındaki Spin Boldak sınır kapısında durdurulan ve Pakistan'nın Belucistan eyaletinde bulunan Qeta Kentinden geldiği belirlenen bir kamyonda bulunduğu belirtiliyor. General Şefik Afzalli, patlayıcı maddelerin, kamyonun taşıdığı boya kutularının içinde bulunduğunu bildirdi. Ülkeye önemli miktarda patlayıcı sokulacağı yönünde ihbar aldıklarını belirten Afzalli, aracın iki sürücüsü gözaltına alındığını ama polisin iki sürücünün ne taşıdıklarının bilincinde olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Afzalli'ye göre, ele geçirilen patlayıcı maddeler, Taliban tarafından tercih edilen el yapımı bombaların üretiminde kullanılıyor. Bu ucuz ve kolayca saklanılabilen patlayıcı maddeler, Afganistan'da çok sayıda sivil ve ülkede görev yapan koalisyon askerlerinin ölmesinde birinci neden. Afgan yetkililer, uzun süredir Pakistan gizli servisi ISI'yı Taliban'ı desteklemekle suçluyor. Yetkililere göre, Pakistan Afganistan'ı zayıflatmak ve Afganistan'daki çıkarlarını korumak istiyor. 1996-2001 yılları arasında Afganistan'daki Taliban rejimine destek veren Pakistan ise suçlamaları reddediyor.