Afganistan‘a ilk toplu sınır dışı

Almanya iltica başvurusu reddedilen 34 Afganlı’yı toplu sınır dışı kapsamında dün akşam Frankfurt Havalimanı’ndan Kabil’e gönderdi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere yoğun eleştirilere hedef olan toplu sınır dışı uygulaması konusunda, "İltica sistemimizin işlevini kaybetmemesi için bu tür toplu sınır dışı uygulamaları doğru ve gereklidir“ dedi. De Maiziere uygulamanın "sorumlu ve itinalı" bir biçimde devam ettirilmesinden yana görüş belirtti.

Havalimanı'ndaki protesto gösterileri işe yaramadı

Dün akşam Frankfurt Havalimanı’nda toplu sınır dışı uygulamasını protesto etmek üzere ellerinde pankartlar taşıyan kalabalık bir grubun eylemi de sonuç vermedi. Hessen Eyaleti Protestan Kilisesi Sosyal İşler Bölümü’nde sınır dışı uygulamalarını izlemekle görevli Melisa Ergül-Puopolo, dün akşam 34 Afganlı’yı taşıyan bir charter uçağının Kabil’e doğru yola çıktığını haber verdi.

'Birçok yerde radikallerin tehditleri mevcut'

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, Afganistan’a gönderilenler arasında Bavyera’dan 8 Afganlı’nın bulunduğunu açıkladı. Hermann sınır dışı uygulamasına yönelik eleştirilere yanıt olarak, “Dünyanın birçok yerinde radikal güçlerin tehditleri mevcut. Ancak Afgan güvenlik birimleri Alman asker ve polis güçleri ile işbirliği içinde insanların güvenliğini ve ülkenin istikrarını sağlamaya devam edeciktir” diye konuştu.

İlk toplu sınır dışı uygulamasına Baden-Württemberg, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg ve Saar eyaletelerinin de katıldığı bildirildi.

Sınır dışı uygulaması tartışmalı

Afganistan’ın birçok bölgesinde Afgan ordusu ile radikal dinci Taliban arasındaki çatışmaların devam ediyor olması ve sürekli terör saldırıları düzenlenmesi nedeniyle bu ülkeye sınır dışı uygulamaları tartışmalı konumda.

Sınır dışı edilmeyi bekleyen 12 binin üzerinde Afganlı var

Federal İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Johannes Dimroth, bu yılın 30 Eylül tarihi baz alınarak, iltica talebi reddedilmiş olan ve bu nedenle Almanya’da sınır dışı uygulamasına tabî 12 bin 539 Afganlı olduğunu açıkladı. Dimroth Afganistan’ın güvenlik durumunun bölgelere göre farklılık gösterdiğini ancak son dönemlerde güvenlik durumunda önemli bir değişim kaydedilmediğini de vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Başkanı William Lacy Swing birçok durumda Afganlıları sınır dışı etme uygulamasının aykırı bir şey olmadığını söylüyor. Swing, "Afganistan'ın birçok bölgesinde yeteri derecede güvenlik olduğu için IOM'un düzenli aralıklarla ülkelerine dönmek isteyen Afganlıları Almanya'dan gönderiyor. Ancak IOM her bir kişinin durumunu inceliyor ve ülkelerine dönen kişiler ile de sürekli temas halinde bulunuyor” diye konuşuyor.

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