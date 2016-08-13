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Dünya

“Afganistan ve Pakistan'daki IŞİD lideri öldürüldü”

Said'in daha önce de öldürüldüğü belirtilmiş ancak haber doğrulanamamıştı

13 Ağustos 2016 10:42

Afganistan ve Pakistan'daki IŞİD lideri Hafız Said'in ABD'nin 26 Temmuz'da düzenlediği bir insansız uçak saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Afgan istihbaratı Said'in ülkenin doğusundaki Nangarhar'da bulunan Achin'de öldüğüne inandıklarını açıkladı.

Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi de Said'in öldürüldüğünü söylerken, ABD Ordusu henüz bu bilgiyi doğrulayamayacaklarını belirtti.

IŞİD ise saldırıda başka üst düzey isimlerin öldüğünü kabul etmekle birlikte Said'in hala hayatta olduğunu söyledi.

Said Taliban'dan IŞİD örgütüne geçmişti.

Saldırıda aralarında Malvi Abdurrahim Muslimdost gibi üst düzey militanların da bulunduğu 30 kadar kişinin öldürülmüş olabileceği belirtiliyor.

Said'in ölümü doğrulanırsa, IŞİD'in bölgeye yayılma çabalarına büyük bir darbe vuracağı söyleniyor.

Said'in daha önce de öldürüldüğü belirtilmiş ancak haber doğrulanamamıştı.

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