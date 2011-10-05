-Afganistan ve Hindistan stratejik ortaklık anlaşması imzaladı YENİ DELHİ (A.A) - 04.10.2011 - Afganistan ve Hindistan arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini, aynı zamanda Afgan güvenlik güçlerinin Hindistan tarafından eğitilmesini öngörüyor. Afganistan Devlet Başkanı Karzai ve Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, düzenledikleri ortak basın toplantısında, bölgesel barış ve refahın önemine dikkat çekerken, ülkelerinin aşırılık ve şiddetten uzak ortak bir gelecek vizyonunu paylaştığını vurguladı. Afganistan'ın, terörizm ve köktendinciliğin bölge için oluşturduğu tehdidin farkında olduğunu belirten Karzai, daha geniş çaplı bir bölgesel işbirliğinin gerekli olduğunu kaydetti. Singh ise, Afgan halkının çok acı çektiğini belirterek, Afganların, artık dış etkiler ve tehditler olmaksızın barış içinde yaşamayı ve kendi geleceklerini şekillendirmeyi hak ettiklerini ifade etti. Afganistan'ın en büyük bağışçılarından biri olan Hindistan, ülkenin yeniden yapılanması projelerine yaklaşık 2 milyar dolarlık katkıda bulunmayı taahhüt etmişti. Hindistan, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ülkede iç savaşa yol açmasından ve aşırı dinci eylemlerin komşu ülkelere sıçramasından endişe ediyor. Öte yandan, Afganistan ve Hindistan arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde Hindistan'ın Afgan güvenlik güçlerine vereceği eğitim desteğinin, Pakistan'ı rahatsız edebileceği yorumları yapılıyor. Afganistan ve Pakistan arasındaki ilişkilerin, eski Afgan devlet başkanı ve barış müzakerecisi Burhaneddin Rabbani'nin hayatını kaybettiği suikastın ardından gerildiği belirtiliyor. Kabil, Pakistan'ı Rabbani suikastı konusunda yürütülen soruşturmada işbirliği yapmamakla suçlarken, Afganistan İstihbarat Teşkilatı, suikastın Pakistan'da planlandığını ve Pakistanlı bir intihar saldırganı tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.