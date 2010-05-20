Afganistan uçağının kuyruğu bulundu

T24- Afganistan'da pazartesi günü düşen Pamir Havayollarına ait uçağın kuyruğu bulundu.
Afganistan Havacılık Bakan vekili Muhammedullah Bataş, bir arama uçağının, Hindukuş dağları üzerinde uçarken, içindeki 44 kişiyle düşen uçağın kuyruğunu havadan tespit ettiğini açıkladı.
Bataş, Kabil'in kuzeyine 38 kilometre uzaklıktaki dağlarda bulunan kuyruğun, mavi renkli Pamir Havayolları logosunu taşıdığını da söyledi.
Havacılık müfettişi Gulam Maruf da, uçağın kuyruğunun fotoğraflarının çekildiğini belirtti.
Hava trafik kontrolörleri, Kunduz'dan havalanan ve Kabil'e giden Antonov-24 tipi uçağın izini, başkent Kabil'e 85 kilometre uzaklıkta kaybetmişti.
Daha sonra 38 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın Kabil'e yaklaşık 100 kilometre mesafede düştüğü açıklanmıştı.