Afganistan'ın başkenti Kabil'e 14 roket atıldı: 3 ölü, 11 yaralı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'e kısa süre içinde 14 roket atıldı. Roketlerin bir bölümünün birçok büyükelçilik ve uluslararası firmanın bulunduğu Yeşil Bölge'nin yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda başkentte nüfusun yoğun olduğu yerlerin hedef alındığı belirtilirken en az üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi..

Afganistan İçişleri Bakanı Tariq Arian bu sabah yaptığı açıklamada, "Bu sabah teröristler Kabil kentimize 14 roket attı. Maalesef roketler konut bölgelerini vurdu. 3 vatadaşımız şehit olurken 11'i de yaralandı" dedi.

İçişleri bakanı, bu saldırılardan önce de yapışkanlı bombalarla bir saldırı düzenlendiğini ifade etti. Açıklamada bombalardan birinin polis arabasına yapıştırıldığı ve bir polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Saldırının bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Afganistan hükûmeti ve Taliban yetkilileriyle Doha'da düzenleyeceği ayrı toplantılardan önce gelmesi dikkat çekti.