Afganistan İçişleri Bakanlığı: Kabil'de havalimanına hava savunma sistemi kuruldu

Afganistan'da son zamanlarda şiddetli saldırıların artması ve Taliban ilerleyişinin sürmesi üzerine başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sistemi kuruldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sisteminin kurulduğunu ve aktif hale getirildiğini söyledi.

Bu sistemin, roketlerin ve kısa menzilli füzelerin engellenmesinde etkili olduğunu ifade eden Aryen, güvenlik güçlerinin canları pahasına ülkelerini savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Afganistan'da neler oluyor?

Taliban, Batılı güçler ülkeden çekilme sürecini tamamlamaya yaklaşırken Afganistan'ın yüzde 85'inin kendi kontrollerinde olduğunu söyledi.

ABD ve NATO müttefiklerinin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından Taliban hızlı bir şekilde birçok bölgeyi Afgan güçlerinden almaya başlamıştı. Binden fazla Afgan hükümetine bağlı askerin mevkilerini terk edip Tacikistan sınırını geçtiği belirtilmişti.

ABD ordu istihbaratı, çekilme tamamlandıktan 6 ile 12 ay sonra Kabil'in düşebileceğini öngörmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekileceklerini ifade etti.